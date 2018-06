Justiça paraguaia ordena prisão do técnico do Deportivo Cali em ação de Chilavert

Uma juíza do Paraguai deu ordem de prisão ao técnico uruguaio Gerardo Pelusso, do Deportivo Cali, em ação iniciada pelo ex-goleiro paraguaio José Luis Chilavert. Sandra Farías considerou Pelusso foragido da Justiça e pediu sua prisão devido a sua ausência em audiência agendada para esta segunda-feira.

O processo teve início em 2015 quando os advogados de Chilavert acionaram Pelusso na Justiça paraguaia por conta de comentários do treinador em uma entrevista à rádio Sport, de Montevidéu. O técnico disse que o ex-goleiro era "gordo mentiroso e sem-vergonha". Por consequência, Chilavert acionou Pelusso na Justiça e pediu indenização de US$ 500 mil (cerca de R4 1,6 milhão) por danos morais.

O treinador anunciou que não compareceria à audiência em anúncio dos seus advogados. "Ele decidiu não se submeter à Justiça paraguaia por questões de incompetência de jurisdição, tendo em conta que o meu cliente fez declarações quando estava na Colômbia para uma rádio do Uruguai", afirmou a advogada Bettina Legal, defensora de Pelusso.

As declarações foram rejeitadas pela juíza, que deu a ordem da prisão. Com sua decisão, o treinador do Deportivo Cali passou a ser considerado foragido.

Chilavert, de 52 anos, foi o capitão da seleção paraguaia nas Copas do Mundo da França, em 1998, e do Japão e Coreia do Sul, em 2002. Já Pelusso foi o treinador do Paraguai nas Eliminatórias do Mundial do Brasil, em 2014.