Justiça proíbe Guarani de registrar atletas e Eliandro segue sem ter nome no BID

O Guarani segue com problemas para conseguir inscrever o atacante Eliandro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube pagou a dívida que tinha com o Bragantino para ter a liberação da documentação do atleta, mas está proibido pela Justiça de realizar inscrições e rescisões de atletas.

O motivo deste cenário são as dívidas trabalhistas do clube. Em 2013, o Guarani recebeu R$ 1.791.586,40 por conta da desapropriação de um terreno que possui na Rodovia dos Bandeirantes. Na época, o clube utilizou o dinheiro para pagar despesas e salários de funcionários. O problema é que a área estava penhorada e por isso o valor deveria ter sido repassado para a Justiça para bancar as dívidas.

Agora, o clube campineiro está sendo cobrado para depositar a quantia e segue impedido de registrar novos jogadores. Eliandro é o único jogador pendente e já enfrentava outro problema para ser registrado no BID. Até a noite de segunda-feira, o Guarani devia R$ 30 mil ao Bragantino, ex-clube do atacante, além de algo também próximo a mais R$ 30 mil para repor ao jogador um valor equivalente a dois salários. A situação com o clube de Bragança Paulista (SP) já foi resolvida.

O presidente Horley Senna foca as energias em resolver o imbróglio pendente com a Justiça. Se conseguir a liberação para registro até esta quarta-feira, quando o time viaja para Alagoas, é possível que o jogador tenha condições de participar do primeiro jogo das quartas de final, neste sábado, contra o ASA, na cidade de Arapiraca (AL).