Justiça proíbe uniforme em torcidas na final do Baiano O juiz da 4.ª Vara de Substituições de Salvador, Manuel Bahia de Araújo, acatou pedido do Ministério Público Estadual e proibiu nesta sexta-feira, por meio de liminar, que integrantes de torcidas organizadas usem uniformes ou portem objetos que identifiquem os grupos durante a segunda partida da decisão do Campeonato Baiano, neste domingo.