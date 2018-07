Justiça suspende acesso da Teisa aos contratos da venda de Neymar

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu nesta quinta-feira uma liminar suspendendo o acesso do fundo Teisa (Terceira Estrela Investimentos) aos contratos da transferência de Neymar ao Barcelona em 2013. A liminar foi concedida ao pai e empresário do jogador, Neymar da Silva Santos.

Na decisão, o desembargador Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, integrante da 2ª Câmara de Direito Privado, entende que é "indevido" o acesso "a peças a respeito de atos dos quais não participou a Teisa".

A decisão significa uma vitória do pai de Neymar. Em decisão judicial do mês passado, o atacante e seu pai haviam sido condenados a entregar toda a documentação à Teisa, que detinha 5% dos direitos econômicos de Neymar.

A questão está centrada no valor da venda de Neymar ao Barcelona. Há duas semanas, no dia 16 de julho, o pai de Neymar divulgou um documento revelando detalhes da negociação com o Barcelona e cobrando comissão de 10% do Santos. De acordo coma carta, o Santos liberou Neymar pai para negociar o futuro do filho após a Copa de 2014. Uma das empresas da família, a NN Consultoria, firmou um contrato com o Barcelona, clube interessado na contratação do jogador, ainda em 2011, definindo obrigações e deveres dos dois lados. A multa para qualquer uma das partes em caso de descumprimento era de 40 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões).

“Nesse ponto, aliás, tem que ficar muito claro que o Santos F.C., DIS e Teisa não eram parte do contrato (e nem deveriam ser) e, portanto, não participariam em conjunto com a NN Consultoria do prejuízo”, diz Neymar pai.

É exatamente o valor de 40 milhões de euros pago a Neymar pai – ele reconhece o recebimento como multa pelo fato de o Barça ter negociado com Neymar antes do fim do contrato – que é questionado por DIS, Santos e Teisa. Por outro lado, o pai de Neymar é investigado na Justiça espanhola por fraudes econômicas e fiscais na venda do atacante ao Barcelona.