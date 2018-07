Justiça turca libera 8 presos após escândalo no futebol A Justiça da Turquia soltou nesta segunda-feira oito presos acusados de participar do escândalo de manipulação de resultados no campeonato nacional. Entre os suspeitos liberados estão jogadores e dirigentes do esporte local, que ainda serão submetidos a um julgamento a partir do dia 14 de fevereiro de 2012.