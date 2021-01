Justo Tejada, ídolo do Barcelona nas décadas de 50 e 60, falece aos 88 anos

Justo Tejada, atacante espanhol de 88 anos e ídolo do Barcelona, faleceu neste domingo. Ao longo da carreira, Tejada também atuou por clubes como Real Madrid e Espanyol e na seleção espanhola. A causa da morte não foi divulgada.

Tejada nasceu em Barcelona e foi formado nas categorias de base do CE Europa, se profissionalizando pelo Barça em 1953, onde ficou por oito temporadas. Pelo clube, foi campeão duas vezes do Campeonato Espanhol, duas vezes da Copa do Rei e duas vezes da Copa das Cidades com Feiras, precursora da atual Liga Europa.

Em 1961, Tejada deixou o Barcelona e foi para o Real Madrid, onde jogou por dois anos e venceu mais duas edições do Campeonato Espanhol e uma da Copa do Rei. Passou por Murcia e Espanyol antes de encerrar a carreira.

Segundo o Barcelona, Tejada marcou 92 gols em 194 jogos pelo clube. "Tejada foi um dos jogadores que atuaram na primeira partida da história do Camp Nou, em 24 de setembro de 1957. Ele deu o passe para o gol de Eulogio Martínez, o primeiro da história do estádio, e marcou o segundo na vitória por 4 a 2 do Barça sobre um combinado de Varsóvia. Ele é parte daquele lendário Barcelona, ao lado de jogadores como Kubala, Antoni Ramallets, Estanislau Basora, Evaristo de Macedo e Eulogio Martínez", escreveu o clube catalão em comunicado lamentando a morte do jogador.

Evaristo de Macedo, ex-atacante brasileiro que marcou época no Barcelona ao lado de Tejada, também lamentou. "Recebo com tristeza a notícia do falecimento do querido amigo Justo Tejada Martinez, craque e ídolo espanhol do Barça e Real Madrid. Aos familiares e amigos nossos sentimentos, carinho e homenagens a Tejada. Descanse em paz, amigo", declarou.