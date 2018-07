Juvenal demonstra otimismo com contratação do colombiano Pabón

SÃO PAULO - O São Paulo caminha bem para contratar o atacante colombiano Dorlan Pabón do Valencia e pode fechar o negócio nos próximos dias. O presidente Juvenal Juvêncio tem recebido uma sinalização positiva do gerente executivo, Gustavo Vieira de Oliveira, e acredita em um final feliz já que todas as partes parecem dispostas a conversar.

"É um jogador que interessa, o Muricy ficou impressionado com ele quando treinou o Santos, parece que o enfrentou e gostou do que viu e nos pediu. Se as informações que me passaram procederem, estou bastante otimista sim, embora não possa jurar que ele venha de fato. Mas estou otimista", explicou o presidente ao Estado.

O Estado revelou neste sábado que o Tricolor tenta trazê-lo por empréstimo de um ano e aposta na vontade do atacante em defender o clube para se manter em evidência até a disputa da Copa do Mundo em junho. Ao Valencia, o clube apresenta a possibilidade de transformar o Morumbi numa vitrine para valorizá-lo. O clube quer pagar pelo empréstimo e fixar o valor dos direitos do atleta para tentar uma compra no futuro.

"O Valencia pagou 7 milhões de euros (R$23,1 milhões) nele, é um jogador caro mas que estamos conversando. É rápido, faz gols e tem uma dinâmica de jogo bastante interessante. Joga na área e nos lados, tem vigor. Estamos atrás", emendou Juvenal.

Até agora o São Paulo contratou Luis Ricardo e Alvaro Pereira para a temporada 2014. Ao contrário dos anos anteriores, o clube trocou as contratações em massa por reforços pontuais. Além do ataque, o clube procura pelo menos mais um volante. Souza, do Grêmio, é o preferido da diretoria.