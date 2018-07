Juvenal descarta reforços imediatos para o São Paulo

SÃO PAULO - Por enquanto, o torcedor são-paulino precisará se contentar com o time que iniciará a temporada. Mesmo depois do técnico Ney Franco admitir que gostaria de contar com pelo menos mais um jogador de ataque, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, afirmou nesta quinta-feira que o clube não pretende procurar nenhum outro jogador após a negociação com o chileno Eduardo Vargas ter fracassado.

A ausência de um atleta de velocidade com características semelhantes às de Lucas fez o treinador mudar o esquema de jogo e, por enquanto, a falta de entrosamento tem ficado evidenciada nas atividades. No jogo-treino contra o Red Bull, realizado na última quarta-feira, os titulares do São Paulo perderam o primeiro tempo por 2 a 0 e tiveram péssima atuação.

O discurso da diretoria era de que, caso a negociação com o chileno Vargas não desse certo, ninguém seria contratado, mas Juvenal agora diz que alguém pode chegar caso aconteça um negócio tido como de oportunidade. O tempo para isso, porém, pode ser longo. "Não vemos a curtíssimo prazo um substituto para o Vargas. Claro que vamos olhar, continuar procurando, mas não vejo", explicou o presidente.

Sobre Kaká, que declarou que gostaria de deixar o Real Madrid e voltar para o Milan, o presidente foi enfático: o São Paulo não tem condições financeiras para arcar com o salário do meia e, por isso, ele não faz parte dos planos.

"Vocês não sabem quanto ele ganha, eu sei. É um grande salário que não há nenhum clube que pode pagar, nem aqui no Brasil e nem fora. Quando converso com jogador, digo logo de cara que não temos dinheiro para pagar, que ele está rico e vem ganhar nossos salários. Não nos vangloriamos disso, não pagamos porque não dá. Mais do que não poder, não devemos. Estou assustado com alguns clubes brasileiros, sobretudo os do Rio, com o que eles pagam. Não pode pagar, eles vão quebrar! Isso que alguns já quebraram", ponderou Juvenal.

Apesar de desconversar sobre uma possível negociação com Kaká, Juvenal monitora todos os passos do astro brasileiro do Real Madrid e só espera seu desejo de voltar ao Brasil aparecer para poder começar a negociar.