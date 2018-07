Juvenal insinua demissão de Carpegiani do São Paulo A crise no São Paulo já está instalada. Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Avaí, após derrota por 3 a 1, na última quinta-feira à noite, em Florianópolis, o presidente Juvenal Juvêncio agora admite procurar outro treinador. Paulo César Carpegiani sequer voltou com a equipe para São Paulo, depois de ter trocado farpas com o meia Rivaldo via imprensa após o confronto.