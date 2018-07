Juvenal Juvêncio continua internado após exames em hospital

SÃO PAULO - O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, permanece internado no hospital Sírio-Libanês, onde realizou exames de rotina na última quinta-feira após apresentar um quadro de estresse e fadiga. A informação é da assessoria de imprensa do próprio hospital, que não soube precisar se o dirigente são-paulino deixará o local ainda nesta sexta-feira ou se permanecerá em observação por mais alguns dias.

Juvenal tem apresentado forte desgaste nos últimos meses devido à péssima fase do São Paulo no Campeonato Brasileiro - o time é vice-lanterna com 11 pontos e não vence há 11 partidas - e às duras críticas que têm recebido da torcida, que o responsabiliza pela crise sem precedentes no Morumbi. De acordo com a assessoria de imprensa do São Paulo, o planejamento era que Juvenal regressasse às atividades normalmente nesta sexta. O clube, inclusive, emitiu um comunicado na quinta confirmando que o presidente estaria liberado antes de sábado. Por julgar se tratar de uma questão pessoal, o São Paulo tem mantido distância do caso para evitar a exposição do dirigente.

O assessor da presidência, José Francisco Manssur, disse não saber se Juvenal já deixou o hospital, mas garante que o dirigente goza de ótima saúde e que está se sentindo muito bem. "Ele continua dando suas broncas e querendo saber da parcial de ingressos vendidos. É o Juvenal que todos conhecemos", disse Manssur.