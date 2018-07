Juvenal Juvêncio critica escolha da sede de São Paulo para Copa 2014

SÃO PAULO - O presidente do São Paulo Juvenal Juvêncio fez um discurso ácido nesta terça-feira sobre a decisão de construir um novo estádio na capital paulista para a Copa do Mundo de 2014. Em entrevista no CT de Cotia, ele não poupou críticas à falta de infraestrutura próxima ao futuro estádio do Corinthians, que será em Itaquera, e a distância do centro urbano do projeto da arena em Pirituba.

"Se escolher Pirituba, como é o transporte no local? Como são os hospitais? Não tem metrô lá. Se o Blatter (Joseph, presidente da Fifa) se lesionar, como ele será socorrido? Não é diferente em outros locais. Para chegar em Itaquera, é preciso de um carro do Corpo de Bombeiros. Se você trouxer a Ângela Merkel (presidente da Alemanha), ela não chega lá. E, se tiver que sair, não sai. Isso é um fato", afirmou o dirigente.

Juvenal é contundente no argumento de que para sediar uma competição de grandes dimensões como a Copa é preciso fornecer mais do que apenas um novo estádio. "Precisa ter área VIP e outras várias coisas porque Copa do Mundo não é só um gramado", enfatizou Juvenal Juvêncio.

O presidente do clube paulista também garante que a cidade de São Paulo é fundamental para o sucesso do evento."Quem pode oferecer tudo é a cidade de São Paulo. Mas em que estádio? A cidade corre risco porque não se equacionou esse problema. Eu não sei o que vai acontecer", opinou.