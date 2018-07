Juvenal Juvêncio derruba liminar que impedia novo mandato

O presidente Juvenal Juvêncio conseguiu nesta quinta-feira, 23, uma importante vitória em sua intenção de concorrer, em maio, ao terceiro mandato à frente do São Paulo. Na Justiça, derrubou a liminar obtida pela oposição e nesta sexta, às 19h30, o Conselho Deliberativo deve aprovar no Morumbi a mudança no estatuto, que atualmente não permite que alguém seja eleito três vezes consecutivas para a presidência.

A votação para mudar a regra deveria ter sido feita na reunião realizada há dez dias, mas foi adiada por causa da manobra obtida pela oposição na véspera. Com a reversão da liminar, conseguida no fim da tarde desta quinta, não há tempo hábil para impedir que a votação ocorra nesta sexta.

"Não é questão de fazer na última hora, entramos com o pedido no dia 17 e só foi julgado hoje (quinta)", garantiu o advogado Carlos Miguel Aidar, ex-presidente do São Paulo e autor do texto que propõe a alteração no estatuto. "A própria oposição conseguiu a liminar 24 horas antes da última reunião do Conselho".

A situação, porém, ainda tem de aguardar o julgamento do mérito para saber a decisão final da Justiça, que só sairá no fim de março. "A oposição só tem meia dúzia, mas se alterna para ir à Justiça", afirmou Aidar.