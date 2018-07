Juvenal Juvêncio é reeleito como presidente do São Paulo

Paulo Galdieri, do Jornal da Tarde

SÃO PAULO - A expectativa se confirmou e o atual presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, conseguiu se reeleger em eleição realizada na noite desta quarta-feira no Morumbi recebendo 163 votos contra apenas sete do opositor Edson Lapolla.

Dos 233 conselheiros que tinham direito ao voto, compareceram 174. E, dos cinco ex-presidentes do clube vivos, quatro não compareceram e assinaram um manifesto contra a eleição de Juvenal, que foi eleito para o triênio 2011/2014.

A eleição realizada foi movida por polêmicas. Juvenal foi eleito em 2006 e, dois anos depois conseguiu sua reeleição. Neste período, houve uma mudança no estatuto do clube, mudando o mandato de dois para três anos.

Como no clube é permitido apenas uma reeleição, o Juvenal na baseou no fato de que esta seria sua primeira reeleição no novo estatuto. A oposição tentou impugnar a candidatura, mas não conseguiu obter êxito na Justiça.