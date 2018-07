Juvenal Juvêncio é reeleito em eleição sob judice Pelo menos nas urnas, Juvenal Juvêncio não teve problemas para se reeleger para o seu terceiro mandato consecutivo como presidente do São Paulo. Nesta quarta-feira, pouco antes de a equipe entrar em campo para pegar o Goiás no Serra Dourada, ele recebeu 162 votos na eleição do clube, contra sete do adversário Edson Lapolla e cinco em branco. Juvenal fica à frente do São Paulo até 2014.