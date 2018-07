Juvenal Juvêncio revela que não tinha como segurar Aloísio no São Paulo

SÃO PAULO - O presidente Juvenal Juvêncio garante que não tinha como segurar o atacante Aloísio no São Paulo. A proposta tentadora do futebol chinês fez com que o jogador optasse por mudar de ares, mesmo tendo sido considerado o melhor atacante do elenco na temporada e acabado o ano em alta no clube.

Segundo Juvenal, cláusulas contratuais fizeram com que o São Paulo não tivesse como segurar o atleta, a menos que desembolsasse um caminhão de dinheiro. "Reclama-se da venda do Aloísio, mas a situação não era fácil. No contrato dizia que se alguém fizesse uma proposta de 5 milhões de euros (R$ 16,2 milhões), tínhamos duas opções: ou pagar esse valor à vista ou deixá-lo ir, mas com a possibilidade de comprar 30% além dos 20% a que tínhamos direito nesse primeiro contrato. Foi o que fizemos."

Aloísio aceitou a proposta do Shendong Luneng (time que será dirigido por Cuca, ex-técnico do Atlético-MG) e vai receber um salário de aproximadamente R$ 350 mil por mês, bem mais do que ganhava no Morumbi. O São Paulo deve ficar com R$ 8 milhões na negociação, sem descontar o valor da compra de parte dos direitos. "Não tínhamos como pagar aquele dinheiro à vista", diz Juvenal, que não desistiu de contratar um reforço de peso para o ataque. O nome dos sonhos é o chileno Vargas, que disputou o Brasileirão pelo Grêmio.

O presidente enviou o gerente Gustavo Vieira de Oliveira para a Europa para negociar com o Napoli a contratação, mas já adiantou que nos termos propostos pelos italianos o negócio não sai. "Para o Santos eles pedem o mesmo valor e ainda entregam o Bruno Uvini, é compre um e leve dois. Lá em Santa Rosa de Viterbo (onde Juvenal nasceu) já não se faz negócio assim há algum tempo. Estamos conversando, queremos o jogador, mas nem sempre realizamos tudo o que queremos. Vamos ver."