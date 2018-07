Juvenal Juvêncio vê 'esperanças positivas' com renovação de Ceni

SÃO PAULO - Os sinais dúbios de Rogério Ceni com relação à possível aposentadoria no fim do ano fazem Juvenal Juvêncio ter certeza de que o goleiro renovará contrato por mais uma temporada. Em evento do lançamento da candidatura de Carlos Miguel Aidar à sua sucessão, o presidente demonstrou otimismo com relação à permanência do ídolo por mais uma temporada. "Não posso antecipar a renovação ou não do contrato, não posso fazê-lo. Mas diria que tenho esperanças positivas com isso", afirmou o dirigente, que tem feito uma ofensiva para garantir o goleiro por mais um ano no Morumbi.

O clima no São Paulo é de otimismo com a renovação, embora os dirigentes não queiram confirmar nenhum tipo de acerto. A leitura de Juvenal é de que o goleiro, ao fazer exames médicos para a próxima temporada, deu a senha de que irá continuar; até por isso sequer cogitou a possibilidade de contratar um substituto.

Ao falar sobre a possibilidade de Denis assumir o gol a partir do ano que vem, Juvenal elogiou o reserva, mas deu novo sinal de que espera ter o maior ídolo da torcida. "Confio plenamente (no Denis). Já recebi diversos nomes de goleiros que poderiam substituí-lo, mas desconhecemos esse interesse. Confio nele, mas já senti que vamos ter uma surpresa agradável." Alheio às especulações, Ceni promete dizer seu futuro até o fim dessa semana, antes do jogo contra o Coritiba,, domingo, em Itu, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.