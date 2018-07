Juvenal lembra de Adriano e diz que Luis Fabiano 'será tratado igual aos outros'

SÃO PAULO - O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, confirmou no início da tarde desta segunda-feira que a diretoria de futebol irá se reunir ainda hoje para definir se o atacante Luis Fabiano, expulso contra o Atlético-MG, será multado por seus atos de indisciplina dentro do campo.

"A diretoria de futebol vai tomar uma posição hoje à tarde. Não sei se ele vai ser punido. No São Paulo não falamos de preferência, se acontecesse com outro jogador teria o mesmo tratamento", afirmou Juvenal, em evento no Salão Nobre no Morumbi.

Juvenal lembrou da passagem do atacante Adriano no São Paulo, outro jogador que também dava muito trabalho à diretoria. "No São Paulo o Adriano cometeu uma indisciplina forte e foi fortemente punido. A partir dali ele não deu mais trabalho. O Luis Fabiano terá o mesmo tratamento, que é o correto."

Com quatro amarelos e um vermelho recebido em apenas cinco rodadas, Luis Fabiano também deve se explicar à diretoria nesta segunda-feira à tarde, na reapresentação do grupo. O técnico Emerson Leão, que pode tirar a faixa de capitão do Fabuloso, sugeriu que o jogador deveria passar por algum tipo de tratamento. "Não sou em quem deve cuidar disso porque acho que têm pessoas mais competentes para saber qual é o melhor trabalho a ser feito."