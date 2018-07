Juvenal recebe alta e vai ao Morumbi acompanhar o jogo do São Paulo

SÃO PAULO - O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, onde estava internado desde o dia 22 de agosto. Liberado pelos médicos, ele seguiu para o Morumbi para assistir à partida do time contra o Fluminense, a partir das 16 horas, pelo Brasileirão. Ele e Leco almoçaram juntos no CT da Barra Funda.

O dirigente estava internado por causa de um quadro de estresse. Mas mostrou neste domingo já estar recuperado. Tanto que chegou a estádio junto com os jogadores, no ônibus do clube. A torcida também chegou em bom número ao Morumbi. Números iniciais da PM informam que 55 mil torcedores entraram no estádio. Praticamente todos os torcedores estão fazendo tremular bandeiras do Tricolor, ganhas quando compraram os ingresso. O clima é de otimismo, apesar da situação delicada da equipe no Campeonato Brasileiro, que não vence no Brasileirão faz 12 jogos e ocupa a zona de rebaixamento.