Juventude anuncia Pintado, que ficará no Água Santa até o final do Paulistão

O Juventude surpreendeu ao anunciar nesta sexta-feira a contratação do técnico Pintado, que vinha comandando o Água Santa no Campeonato Paulista. A apresentação oficial do novo treinador será realizada assim que o clube retomar as atividades normais diante de um cenário mais positivo no que diz respeito ao combate ao novo coronavírus.

Pintado explicou que a negociação foi feita às claras, com o total consentimento do Água Santa. O treinador ainda revelou que foi contratado para comandar o Juventude na Série B do Campeonato Brasileiro. "A negociação com o Juventude aconteceu com o consentimento da diretoria do Água Santa. Foi tudo realizado com muita transparência. Tenho um carinho enorme pela equipe, respeito e sou muito grato por tudo que vivi aqui. Sempre procurei dar o meu melhor para a equipe", disse Pintado, que falou sobre uma possível continuidade dos estaduais.

"Tenho um compromisso com o Água Santa no Estadual e vou honrá-lo caso o campeonato tenha continuidade. Terminado o Paulistão, irei para o Juventude", afirmou.

No Juventude, Pintado chega para substituir Marquinhos Santos, que não teve bom desempenho no Campeonato Gaúcho. O técnico chega com o objetivo de levar o clube à elite do futebol nacional. "É um grande desafio. O Juventude é uma equipe acostumada em revelar bons jogadores para grandes clubes e até mesmo para seleção brasileira. Tem um mercado forte, uma diretoria muito competente. Esse quesitos me motivaram muito a aceitar o convite, sem contar que estão em uma crescente e é isso que busco, sempre crescer profissionalmente", comentou.

Pintado ainda falou sobre o momento que o futebol brasileiro está passando. "Temos que ter responsabilidade. Precisamos minimizar contatos com outras pessoas. Qualquer reinício de atividade seria loucura. No Juventude, vamos começar um planejamento, uma montagem de elenco internamente. O Água Santa, por sua vez, já sabe muito bem o que precisará ser feito caso o Paulistão seja retomado. Os jogadores sabem os objetivos", finalizou.