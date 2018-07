Juventude bate ABC com 1.º tempo espetacular e se mantém na liderança

O Juventude segue invicto e líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, quando foi realizada toda a sétima rodada da competição, o time gaúcho derrotou o ABC por 3 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e manteve a boa fase na temporada.

Com o resultado, o time do técnico Gilmar Dal Pozzo chegou aos 17 pontos, em primeiro lugar - são cinco vitórias e dois empates. Já o clube potiguar está no meio da tabela de classificação, com nove pontos.

Nem deu tempo dos dois times se estudarem e o Juventude já abriu o placar. Com apenas dois minutos, Tiago Marques recebeu um passe açucarado e, com um leve toque, encobriu o goleiro Edson. Na jogada mais incisiva criada, o ABC obrigou Matheus Cavichioli a praticar um verdadeiro milagre. Aos 10, Erivélton cruzou para a área e Filipe cabeceou sozinho no canto, mas o goleiro conseguiu chegar na bola e espalmar.

O Juventude continuou melhor e ampliou o marcador aos 21 minutos com um belo gol. Juninho cruzou, mas Bocão conseguiu afastar. No rebote, da entrada da área, Wallacer acertou um bonito chute de primeira e a bola entrou no ângulo da meta do ABC.

Ainda deu tempo do clube da casa fazer mais um. Aos 40 minutos, Lucas recebeu com liberdade e, de forma inteligente, só rolou para Ramon, que não teve dificuldade de finalizar e fazer o terceiro.

No segundo tempo, a partida caiu de rendimento. O ABC não encontrou forças para reagir e o Juventude se mostrou satisfeito com o resultado. O único lance de maior perigo aconteceu aos 31 minutos. Echeverría levou o time potiguar para frente e arriscou um chute cruzado. A bola tirou tinta da trave, mas foi fora.

O Juventude volta a campo neste sábado, às 16h30, para visitar o Paysandu, no estádio Mangueirão, em Belém. Já o ABC já atua nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. As partidas serão válidas pela oitava rodada.