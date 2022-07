Juventude bate Ceará em casa e volta a vencer após nove jogos no Brasileirão

O Juventude conquistou uma grande vitória na sua luta contra o rebaixamento. Jogando no estádio Alfredo Jaconi, diante de sua torcida, o time alviverde superou o Ceará por 1 a 0, neste domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Com gol de Pitta, já na segunda etapa, o clube gaúcho voltou a vencer após nove partidas.

A última vitória do Juventude havia sido no começo de junho, por 1 a 0, sobre o Fluminense, na nona rodada. Com o triunfo, o time gaúcho subiu uma colocação e aparece na 19ª posição, com 16 pontos, mas pode ser superado pelo Fortaleza, que ainda joga neste domingo.

Já o Ceará conheceu sua quinta derrota na competição e terminou o turno em 12º lugar, com 24 pontos, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Dedicado a buscar o gol no começo, o Juventude teve mais iniciativa durante o primeiro tempo. Porém, repetindo o desempenho de jogos passados, o time continua encontrando dificuldades nas tomadas de decisões, principalmente no último terço do campo. O time de Umberto Louzer optou por bolas alçadas na área, mas o único lance de perigo do time foi num chute de Moraes, de fora da área.

Por sua vez, a estratégia do Ceará foi baixar as suas linhas nos minutos iniciais, buscando surpreender nos contra-ataques. Aos poucos, o time foi se soltando e conseguiu equilibrar a partida. Chegando com perigo com Richard Coelho, em chute colocado e com Cleber, em contragolpe, mas ambos finalizaram para fora.

Na segunda etapa, o Juventude teve maior iniciativa, sempre propondo o jogo pelas laterais. Em contra-ataque, o meia Paulo Henrique puxou para o meio e chutou forte, para grande defesa de João Ricardo. Na segunda chegada, ao ataque, balançou as redes com o paraguaio Pitta.

O time alviverde pressionou a saída de bola pelo lado direito, Moraes cruzou e o atacante ganhou a disputa com a zaga cearense e cabeceou firme, sem chance para o goleiro João Ricardo. Foi o quinto gol de Pitta na temporada, artilheiro da equipe gaúcha. Depois do gol, o Ceará se lançou ao ataque, em busca do empate, mas encontrou pela frente uma defesa bem postada. Já nos minutos finais, o Juventude se fechou totalmente segurando o resultado até o apito final, voltando a vencer após nove partidas.

Na próxima rodada, o Ceará volta a enfrentar o Palmeiras, desta vez no Castelão, em Fortaleza (CE). A partida está marcada para o próximo sábado, dia 30. Já o Juventude entra em campo no domingo, dia 31, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 0 CEARÁ

JUVENTUDE - Felipe Alves; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Paulo Miranda e Moraes (Willian Matheus); Elton, Marlon (Yuri Lima), Bruno Nazário (Vitor Gabriel), Paulo Henrique (Capixaba) e Edinho (Chico); Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard (Rodrigo Lindoso), Richardson (Diego), Lima (Vásquez) e Vina (Fernando Sobral); Mendoza e Cléber (Matheus Peixoto). Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - Pitta, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitor Gabriel (Juventude); Richard, Luiz Otávio e Vásquez (Ceará).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).