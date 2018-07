Juventude bate Goiás, ultrapassa Guarani e assume ponta da Série B

Contando com duas falhas do goleiro Marcelo Rangel, o Juventude retomou a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira ao derrotar o Goiás por 3 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), na abertura da 11.ª rodada.

O Juventude vinha de três jogos sem vitória, mas com o resultado positivo chegou aos 22 pontos e tirou a liderança do Guarani, que tem 19 e ainda vai jogar nesta rodada. Por outro lado, o Goiás estacionou nos 14 pontos e perdeu a chance de encostar no G4, continuando na zona intermediária da tabela de classificação.

O primeiro tempo foi bastante truncado, tanto que a arbitragem mostrou três cartões amarelos para cada time, e poucos lances de perigo. Quando o Goiás era ligeiramente melhor, o Juventude aproveitou duas falhas defensivas para abrir o placar e depois ampliar.

Aos 35 minutos, Marcelo Rangel trombou com o zagueiro Matheus Ferraz e largou a bola nos pés de Wallacer, que só completou. Dez minutos depois, o goleiro furou ao tentar tirar de carrinho e Tiago Marques empurrou para o gol vazio.

Na volta do intervalo, o Goiás se lançou com tudo em busca do empate, mas dava muitos espaços para o contra-ataque do Juventude. Lucas obrigou Marcelo Rangel a trabalhar em finalização de fora da área. Aos 39 minutos, Wesley Natã ajeitou de calcanhar e Diego Felipe chegou batendo de primeira, fazendo o terceiro para os donos da casa.

Os dois times vão ter uma folga na tabela e só voltam a campo na próxima semana pela 12.ª rodada. O Juventude recebe o Guarani no dia 8 de julho (sábado), às 19 horas, novamente no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, enquanto que o Goiás enfrenta o Luverdense, um dia antes (sexta-feira), no estádio Serra Dourada, em Goiânia.