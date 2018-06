Juventude bate Londrina fora e aumenta sequência invicta na Série B

O Juventude completou nesta sexta-feira sete jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. A marca veio após uma vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR), em jogo válido pela 10.ª rodada, com gol marcado por Rafael Bonfim.

Com o resultado, o time gaúcho ganha seis posições e dorme na oitava colocação com 14 pontos, ainda sob o risco cair na tabela de classificação neste sábado. Já os londrinenses ficam em 12.º lugar, com 12 pontos.

O jogo começou bastante movimentado, com os dois times criando oportunidades, mas logo o Londrina fez valer o mando de campo e conseguiu dominar até a primeira metade da etapa inicial. Depois disso, viu o Juventude se soltar, conseguindo incomodar aos poucos.

Foi quando o time gaúcho mostrou eficiência e conseguiu abrir o placar antes da partida ir para o intervalo. Aos 45 minutos, Neuton cruzou em cobrança de falta e o zagueiro Bonfim cabeceou. O goleiro Vagner defendeu, mas o próprio Bonfim aproveitou o rebote e mandou para a rede.

No segundo tempo, o ritmo continuou bastante acelerado. Apesar de estar à frente do placar, o Juventude se lançou ao ataque nos primeiros minutos e deu espaço para que o Londrina criasse oportunidades. Com o passar do tempo, a equipe visitante se postou no campo de defesa e conseguiu segurar bem as investidas do adversário.

O Juventude volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Coritiba, às 18 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em duelo que abre a 11.ª rodada. Um dia depois, na terça, o Londrina recebe o Goiás no estádio do Café, às 18 horas.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 x 1 JUVENTUDE

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Dirceu, Lucas Costa e Roberto; Jardel (Anderson), Moisés Gaúcho e Thomás (Thiago Ribeiro); Felipe Marques, Paulo Henrique e Alisson Safira (Dudu). Técnico: Marquinhos Santos.

JUVENTUDE - Matheus; Vidal, Micael, Rafael Bonfim e Neuton; Matheus Bertotto, Diones (Jair), Leandro Lima (Bruno Ribeiro), Tony e Guilherme Choco; Ricardo Jesus (Douglas Kemmer). Técnico: Julinho Camargo.

GOL - Rafael Bonfim, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Reginaldo, Jardel e Dudu (Londrina); Leandro Lima, Neuton, Diones e Matheus Bertotto (Juventude).

ÁRBITRO - Alinor Silva da Paixão (MT).

RENDA - R$ 25.581,00.

PÚBLICO - 1.437 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).