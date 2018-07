Juventude, Botafogo-PB e Salgueiro sobem na Série D

A quarta vaga vai depender do desenrolar do "caso Massagista" da Aparecidense-GO, que foi eliminado em primeira instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A vaga seria do Tupi-MG, de Juiz de Fora, que decidiria o acesso contra o Mixto-MT, já classificado para as quartas.

Em Caxias do Sul (RS), o Juventude empatou por 0 a 0 com o Metropolitano e se garantiu graças aos gols marcados fora de casa, já que o jogo de ida, em Blumenau (SC), terminou empatado por 2 a 2. A torcida gaúcha fez muita festa no estádio Alfredo Jaconi, comemorando o retorno à terceira divisão nacional após três anos. O clube já disputou o Brasileirão e tem na sua história um título gaúcho, em 1998, e o da Copa do Brasil de 1999 (contra o Botafogo).

Fora de casa, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Botafogo-PB também carimbou seu passaporte para a Série C. Com um gol do experiente meia Lenílson, que já passou por Atlético Mineiro e São Paulo, o time paraibano venceu o Tiradentes por 1 a 0 e se classificou. A partida de ida, no estádio Almeidão, em João Pessoa, já tinha sido vencida, por 2 a 1, pelo Botafogo.

O outro time classificado foi o Salgueiro. Com uma vitória por 3 a 1 sobre o Plácido de Castro, campeão acreano, o clube pernambucano retorna à Série C um ano depois do rebaixamento. A partida de ida, na Arena da Floresta, em Rio Branco, tinha terminado com um empate em 1 a 1. Com muita festa, a torcida lotou o estádio Cornélio de Barros e empurrou seu time de volta à terceira divisão.