Juventude e Botafogo-SP ficam no 0 a 0 e perdem chance de entrar no G-4 da Série B

Juventude e Botafogo-SP não saíram do 0 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na manhã deste sábado, em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times, que perdem a oportunidade de entrar no grupo dos quatro melhores colocados da competição.

Com o resultado, o Juventude chega aos nove pontos, e fica na quinta colocação, já que o quarto colocado Operário tem a mesma pontuação e saldo de gols superior (5 a 0), além de ter disputado um jogo a menos.

Com sete pontos, o Botafogo é o nono colocado, mas também deve ser ultrapassado no decorrer da rodada. O time de Ribeirão Preto disputou mais partidas do que a maioria dos concorrentes diretos.

O Botafogo começou a partida surpreendendo com uma postura ofensiva e criou boas chances de gol na primeira etapa. Nas melhores delas, Gustavo Henrique roubou a bola da defesa e saiu na cara do goleiro Luis Carlos, mas finalizou para fora. Pouco depois, Rafinha cobrou falta e acertou o travessão.

O Juventude tentava responder nos contragolpes e apostava nas bolas longas dos meias Renato Cajá e Marciel, mas não conseguia levar perigo contra o gol defendido por Darley.

Na segunda etapa, foi o Juventude quem passou a tomar a iniciativa. Com mais posse de bola, o time da casa criou boas chances e quase saiu na frente em chute de Renato Cajá.

O Botafogo ainda era perigoso nas escapadas em velocidade, principalmente com os atacantes Ronald e Gustavo Henrique, mas também não conseguiu movimentar o placar. Apesar do jogo movimentado até o final, os dois times tiveram de se contentar com o empate sem gols.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela sétima rodada da Série B. O Botafogo recebe o Cuiabá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Juventude encara a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 BOTAFOGO-SP

JUVENTUDE - Luis Carlos; Igor, Augusto, Odivan e Eltinho (Hélder); Gabriel Bispo, Wallace Tarta (Capixaba), Marciel (Gustavo Bochecha) e Renato Cajá (Gabriel Novaes); Breno Lopes e Rafael Silva (Roberto). Técnico: Pintado.

BOTAFOGO-SP - Darley; Jeferson, Robson, Walisson Maia e Gilson; Elicarlos (Ferreira), Victor Bolt (Naldo) e Rafinha (Murilo Oliveira); Ronald, Gustavo Henrique (Gabriel Calabres) e Guilherme Romão (Luketa). Técnico: Claudinei Oliveira.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CARTÕES AMARELOS - Marciel (Juventude); Guilherme Romão e Gabriel Calabres (Botafogo-SP).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).