Juventude e Figueirense empatam sem gols em jogo para cumprir tabela

Em jogo apenas para cumprir tabela pela 37.ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Juventude e Figueirense ficaram no empate sem gols no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O time da casa está na oitava colocação, com 51 pontos, e já começou a rodada sabendo que não teria mais pelo que brigar na competição.

Já o Figueirense, agora com 45 pontos, se preparou para a partida sabendo que poderia precisar pontuar para escapar do rebaixamento. No entanto, o empate também por 0 a 0 entre Guarani e Luverdense, mais cedo, em Campinas (SP), garantiu a permanência da equipe catarinense na segunda divisão nacional.

Sem a preocupação de precisar do resultado para escapar do rebaixamento, o Figueirense entrou em campo mais leve e a partida que poderia ser uma decisão se tornou um amistoso de luxo.

Se por um lado essa situação deixou o jogo mais aberto e as duas equipes com menos preocupações ofensivas, por outro o duelo começou sem muita intensidade. Nenhum dos dois times fazia questão de propor jogo e pressionar em busca do gol, o que fez com que o empate persistisse até o final do primeiro tempo sem chances claras de gol.

Na segunda etapa, o ritmo do jogo se intensificou e o Figueirense passou a ser mais presente no campo de ataque. Aos 19 minutos, o time visitante até chegou a balançar as redes com João Paulo, completando bela trama ofensiva trabalhada de pé em pé, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do atacante.

O Juventude também tentava assustar o goleiro Saulo, mas mostrava dificuldades para fazer com que a bola chegasse com qualidade ao atacante Tiago Marques, muito isolado no comando de ataque.

No final, o Figueirense ainda teve mais um gol anulado com Zé Antônio completando cruzamento de João Paulo, mas novamente o jogador da equipe visitante estava impedido e o jogo terminou mesmo em 0 a 0.

O Juventude fecha a sua participação na Série B nesta terça-feira, quando enfrenta o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, pela 38.ª e última rodada. No sábado, dia 25, o Figueirense recebe o Paysandu, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 x 0 FIGUEIRENSE

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Pará; Mateus Santana, Diego Felipe, Wallacer (Wesley Natã), Ramon (João Paulo) e Felipe Lima (Yago); Tiago Marques. Técnico: Antônio Carlos Zago.

FIGUEIRENSE - Saulo; Pereira, Naylhor (Marquinhos), Henrique Trevisan e João Lucas; Zé Antônio, Dudu Vieira, João Paulo (Guilherme Lazaroni) e Renan Mota (Ferrugem); Jorge Henrique e Henan. Técnico: Milton Cruz.

CARTÕES AMARELOS - Pará, Diego Felipe e Wesley Natã (Juventude); Zé Antônio (Figueirense).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA - R$ 22.310,00.

PÚBLICO - 2.414 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).