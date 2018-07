Juventude e Náutico ficam no 0 a 0 e se complicam na Série B do Brasileiro

Juventude e Náutico ficaram no empate sem gols, nesta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em partida que abriu a 32.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para os dois times.

Com 46 pontos, o Juventude segue se afastando da briga pelo acesso. Depois de um início de campeonato bastante promissor, o time gaúcho caiu de rendimento e já chega ao quinto jogo seguido sem marcar um gol sequer.

A situação do Náutico é ainda mais preocupante. A equipe pernambucana está na 19.ª e penúltima colocação com 28 pontos e dificilmente escapará do rebaixamento. O Figueirense, primeiro time fora da zona da degola, ainda não jogou na rodada e já soma oito pontos a mais.

O Juventude foi superior no primeiro tempo, mas a defesa bem fechada do Náutico evitava que o time da casa finalizasse. A partida era mais disputada no meio de campo, com muita marcação e jogadas ríspidas, mas sem lances de perigo contra o gol.

Os visitantes também tinham chances de chegar à meta adversária em contra-ataques, mas desperdiçavam as oportunidades com passes precipitados. Sem muito trabalho para os goleiros, a partida se encaminhou para o intervalo com o placar intacto.

A segunda etapa foi mais movimentada e o Náutico chegou a balançar as redes aos nove minutos, em cruzamento de Giovanni para Rafinha, mas a jogada foi anulada por impedimento do atacante. Nos minutos finais, o Juventude pressionou e buscou o gol da vitória explorando jogadas pelas laterais e insistindo em cruzamentos para a área, mas também não conseguiu movimentar o placar.

O Juventude volta a campo somente no próximo dia 3, uma sexta-feira, quando recebe o Ceará pela 33.ª rodada da Série B, em mais uma partida no estádio Alfredo Jaconi. No dia seguinte será a vez do Náutico enfrentar o rival Santa Cruz no estádio do Arruda, no Recife.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 x 0 NÁUTICO

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Bruno Ribeiro, Micael, Maurício e Bruno Collaço; Mateus Santana, Bruninho, Felipe Lima, Wallacer (Juninho Silva) e Ramon (Yago); Tiago Marques (João Paulo). Técnico: Márcio Angonese.

NÁUTICO - Jeferson; Léo, Breno, Aislan e Henrique Ávila; Amaral, Giovanni (William), Bruno Mota e Diego Miranda (Renan Paulino); Dico e Rafinha (Leilson). Técnico: Roberto Fernandes.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Collaço e Bruninho (Juventude); Henrique Ávila, Diego Miranda e Dico (Náutico).

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

RENDA - R$ 32.740,00.

PÚBLICO - 3.639 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).