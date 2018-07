Juventude empata com Náutico e segue na liderança isolada da Série B

O Juventude foi até o Recife para enfrentar um Náutico querendo arrancar para sair da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. O time gaúcho saiu atrás do placar, mas acabou buscando o empate por 1 a 1, nesta terça-feira, pela 13.ª rodada, resultado que ainda o deixou na liderança isolada.

O empate fez com que o Juventude continuasse na primeira posição com 26 pontos, um a mais do que o Guarani, que tirou dois de diferença após vencer o Goiás por 1 a 0. O Náutico, por sua vez, é o lanterna com seis. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Paysandu, com 14.

Em um primeiro tempo com poucas emoções, destacou-se quem foi mais efetivo. Aos 38 minutos, o Náutico aproveitou a única oportunidade mais incisiva que teve para abrir o marcador. Gilmar aproveitou o cruzamento da esquerda para antecipar a defesa do Juventude e mandar para o fundo das redes.

O Juventude, assim como o Náutico, também priorizou a marcação, não conseguiu pressionar o adversário como em partidas anteriores e teve um gol anulado um pouco antes do time pernambucano sair na frente. Em cruzamento de Tinga, Tiago Marques marcou. O árbitro, no entanto, anulou o lance.

O time gaúcho voltou para o segundo tempo com a clara intenção de buscar o empate. Aos 13 minutos, Ramon furou, Tiago Marques também não conseguiu dominar e a bola sobrou na medida para Wallacer deixar tudo igual. Antes de entrar, houve um desvio em Léo Carioca, que matou o goleiro Tiago Cardoso.

Nos minutos finais, o duelo caiu de produção. O jogo voltou a ficar truncado no meio de campo e o destaque ficou por conta do duelo entre as torcidas. Enquanto a do Juventude gritava o nome do rival do Náutico, o Santa Cruz, a do clube pernambucano ia ao som do "Eu acredito", em alusão à permanência do clube na Série B do Brasileiro.

Na próxima rodada, a 14.ª, o Náutico faz o clássico pernambucano contra o Santa Cruz neste sábado, às 16h30, novamente na Arena Pernambuco. No mesmo dia, às 19 horas, o Juventude visita o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 1 JUVENTUDE

NÁUTICO - Tiago Cardoso; Sueliton, Breno, Feliphe Gabriel e Léo Carioca; Darlan Bispo (Jobson), Amaral, Giovanni e Henrique (Iago); Erick e Gilmar (Gerônimo). Técnico: Beto Campos.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Micael, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel, Diego Felipe (Lucas), Wallacer e Juninho Silva (Caprini); Ramon (Leilson) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Gilmar, aos 38 minutos do primeiro tempo; Wallacer, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

RENDA - R$ 43.565,00.

PÚBLICO - 5.903 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).