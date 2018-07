Juventude empata com o Boa e perde chance de entrar no G-4 da Série B

Em partida equilibrada, mas de poucas finalizações, Juventude e Boa não saíram do 0 a 0, na noite desta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o time da casa chegou aos 41 pontos, na quinta posição, mas perdeu a chance de entrar no G4, a zona de acesso, já que o quarto colocado Vila Nova, tem apenas um ponto a mais (42) e já jogou na rodada.

O Boa, com mais este ponto, chega a 34, ocupando a nona colocação. O acesso à primeira divisão ainda é um sonho distante para o time mineiro, mas a zona do rebaixamento que começa com o Goiás, com nove pontos a menos, também não assusta. A primeira etapa foi de poucas emoções, com as duas equipes mostrando muita disposição, mas pouca qualidade. Faltaram jogadas mais agudas e a disputa ficou concentrada no meio de campo, com excesso de faltas e jogo travado.

A segunda etapa foi um pouco mais movimentada e o goleiro Matheus Cavichioli, do Juventude, teve de se esticar para evitar gols dos visitantes. Nas melhores chances, Diones, de bicicleta, e Casagrande, de cabeça, pararam nas boas intervenções do goleiro gaúcho.

Do outro lado, o Juventude também levava perigo. Pará quase marcou gol olímpico, mas a bola foi por cima do gol, e em lance de bate-rebate dentro da área, Fabrício se antecipou à Laércio para evitar o gol.

A noite foi mesmo das defesas e, sem conseguir balançar as redes, as duas equipes tiveram de se contentar com o empate sem gols, que não foi ideal para as pretensões na sequência da competição.

Todos os jogos da 26.ª rodada da Série B serão disputados na próxima terça-feira à noite. O Juventude visita o ABC na Arena das Dunas, em Natal, enquanto o Boa recebe o Goiás no Estádio do Melão, em Varginha.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 BOA

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Pará; Fahel, Lucas, Leilson (Wallacer) e Yago; Wesley Natã (Caprini) e João Paulo (Yuri Mamute). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

BOA - Fabrício; Igor Brondani (Jair), Laércio, Caíque e Paulinho; Escobar, Geandro, Diones (Alisson), Fellipe Mateus (Casagrande) e Thaciano; Rodolfo. Técnico: Nedo Xavier.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (Juventude); Caíque, Paulinho e Diones (Boa).

RENDA - R$ 54.885.

PÚBLICO - 5.156 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).