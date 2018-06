Juventude empata com o Coritiba e aumenta sequência invicta na Série B

O Juventude chegou nesta segunda-feira ao oitavo jogo sem derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Em duelo contra o Coritiba, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), abriu a 11.ª rodada com um empate por 1 a 1, resultado que mantém o jejum do adversário, que ainda não venceu nenhum jogo fora de casa.

Apesar do tempo sem perder, esse foi o quinto empate da sequência invicta do time gaúcho, que dorme na nona colocação com 15 pontos, mas sob o risco de perder posições até o final desta rodada. O Coritiba, por sua vez, chegou ao segundo jogo sem vitória e ainda assim fica temporariamente na quarta colocação, com 18 pontos.

O primeiro tempo se desenrolou com um rápido domínio do Juventude, que mostrou bom posicionamento para ganhar as sobras no meio de campo. Com a posse, o time da casa rodou bastante a bola buscando espaço no ataque, mas teve dificuldades para encontrar boas alternativas na hora do último passe.

O Coritiba pouco fez e só conseguiu incomodar a defesa adversária nos minutos finais antes do intervalo. Ainda houve um lance polêmico, aos 13 minutos, quando os jogadores do time gaúcho reclamaram muito de um toque de mão de Vinícius Kiss dentro da área adversária.

No segundo tempo, o Juventude melhorou na armação de jogadas, mas pecou nas finalizações. Guilherme Queiróz, aos sete minutos, e Felipe Mattioni, aos 26, perderam chances na cara do gol.

O Coritiba, por sua vez, foi eficiente quando chegou. Aos 32 minutos, Guilherme Parede, que entrou no lugar de Iago e estava em campo há cinco minutos, recebeu um belo lançamento de Wellington Simião, dominou e mandou para as redes. Mas, aos 42, Fred cobrou falta para o Juventude, encobriu a barreira e marcou o gol de empate.

O Juventude volta a campo apenas no próximo dia 21, quinta-feira, quando visita o Goiás, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Já o Coritiba vai esperar um pouco mais e joga pela 12.ª rodada no dia 23, sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, onde recebe o Figueirense, às 18h30.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 1 CORITIBA

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Bonfim, Fred e Pará; Diones, Jair, Choco (Arthur Taufer) e Leandro Lima (Tony); Guilherme Queiroz (Douglas Kemmer) e Ricardo Jesus. Técnico: Julinho Camargo.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Thalisson Kelven, Alex Alves e William Matheus; Vitor Carvalho (Wellington Simião), Vinícius Kiss, Yan Sasse e Alisson Farias (Nathan); Iago (Guilherme Parede) e Pablo Thomaz. Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Guilherme Parede, aos 32, e Fred, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pará (Juventude); Leandro Silva, Vitor Carvalho, Nathan, Vinícius Kiss e Wellington Simião (Coritiba).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 22.190,00.

PÚBLICO - 2.218 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).