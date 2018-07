Juventude empata com o Fortaleza no Castelão lotado e sobe para a Série B

O Juventude, de Caxias do Sul, é o quarto semifinalista do Campeonato Brasileiro da Série C e também o último time a garantir o acesso para a Série B de 2017. O time gaúcho assegurou sua vaga ao empatar com o Fortaleza por 1 a 1, no Castelão, que registrou recordes de público e renda: 63.903 pagantes para uma arrecadação de R$ 2.356.087. É o terceiro ano seguido que o time cearense é eliminado nas quartas de finais diante de sua torcida.

No jogo de ida, no Sul, houve empate por 0 a 0. Por isso o empate com gols daria a vaga ao Juventude. Os dois gols saíram no segundo tempo. Hugo marcou primeiro, aos quatro minutos de cabeça, para o time gaúcho. Pio, cobrando falta, empatou aos 21 minutos para o Fortaleza que naquela altura só podia avançar com a vitória. Ela não ocorreu, apesar de toda pressão imposta.

SÍNDROME DO CASTELÃO

Mais uma vez o Fortaleza perdeu a vaga diante de sua torcida. Em 2015, caiu diante do Brasil-RS, outro time gaúcho, e no ano retrasado perdeu para o Macaé.

O time da região serrana gaúcha faz uma boa temporada. Sagrou-se vice-campeão estadual ao perder o título para o Internacional e agora garantiu o acesso na Série C. Além disso, está nas quartas de final da Copa do Brasil, tendo perdido o jogo de ida para o Atlético Mineiro por 1 a 0, em Belo Horizonte - antes, eliminou o São Paulo e o Coritiba.

Isso é resultado do trabalho planejado pelo técnico Antônio Carlos Zago, ex-zagueiro de grandes clubes, como São Paulo e Palmeiras e seleção brasileira. O seu auxiliar é Galeano, ex-volante do Palmeiras.

SEMIFINAIS

Ao lado do Juventude também subiram para a Série B o ABC, que eliminou o Botafogo-SP, o Guarani que descartou o ASA, e o Boa, que passou pelo Botafogo-PB. Eles vão ocupar as vagas dos quatro rebaixados da Série B de 2016, que ainda estão indefinidos.

Os confrontos semifinais estão definidos: o ABC pega o Guarani enquanto o Juventude joga com o Boa. Por terem melhor campanha, Guarani e Boa vão ter o direito de fazer o segundo jogo em casa. As datas e horários devem ser determinadas pela CBF nesta segunda-feira.

Confira os jogos de volta das quartas de final da Série C:

Sexta-feira

ABC 1 x 0 Botafogo-SP (ida - 0 x 0)

Sábado

Guarani 3 x 0 ASA (ida - 1 x 3)

Domingo

Boa 1 x 0 Botafogo-PB (ida - 0 x 0)

Fortaleza 1 x 1 Juventude (ida - 0 x 0)