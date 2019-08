Juventude empata em Volta Redonda e assegura vaga nas quartas da Série C

O Juventude é o primeiro clube classificado para as quartas de final pelo Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. O time gaúcho garantiu sua vaga ao empatar por 2 a 2 com o Volta Redonda, nesta segunda-feira, no estádio Raulino de Oliveira, no interior fluminense. Este jogo fechou a 17.ª rodada, a penúltima da fase inicial, e deixou o time de Caxias do Sul na liderança isolada da chave com 28 pontos.

Quem se complicou foi o Volta Redonda que continuou com 25 pontos, em quinto lugar, e não depende mais de suas próprias forças para avançar de fase. Na última rodada vai visitar o São José-RS, com 25 pontos e que também precisa vencer para tentar a classificação.

Quem ficou em situação mais tranquila foi a dupla paranaense do grupo. Remo, com 26 pontos em terceiro, e o Paysandu, vice-líder com 27, podem se classificar para o mata-mata com um empate no clássico entre eles, caso não haja vencedor no duelo entre Volta Redonda e São José. Caso haja um vencedor, os dois rivais de Belém terão de torcer por uma vitória do Juventude sobre o Ypiranga-RS, para garantir a dupla classificação.

O quarto colocado é o Ypiranga, com 25 pontos, e que avança se vencer o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Os dois rebaixados deste grupo já estão definidos: o Atlético-AC, com oito, e o Luverdense, com 13 pontos.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas na etapa final os dois times se abriram. O Volta Redonda começou melhor e abriu o placar com Luis Gustavo, aos 11 minutos. A situação mudou após o 22.º minuto, quando o zagueiro Daniel Felipe foi expulso. O time gaúcho empatou aos 27 com Sidimar e virou com Carlos Henrique aos 40 minutos. A derrota foi evitada com um gol de Wandinho aos 42 minutos.

No Grupo A, dois times estão classificados: Sampaio Corrêa, com 31, e Náutico com 30 pontos. O G4 - a zona de classificação - é completado por Imperatriz e Confiança com 25 pontos. Ainda brigam por vagas o Santa Cruz, com 25, Ferroviário e o Botafogo-PB, ambos com 24. O lanterna ABC, com 15 pontos, está rebaixado para a Série D. Na briga para evitar a queda estão o Globo-RN, com 16, e o Treze, com 18 pontos.