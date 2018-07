Juventude faz 2 a 0 no Grêmio e abre boa vantagem na semifinal

O Juventude surpreendeu o Grêmio no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, na noite desta quinta-feira. Fazendo valer o mando de campo, no estádio Alfredo Jaconi, o time de Caxias do Sul venceu o favorito por 2 a 0 e abriu boa vantagem no confronto que vale vaga na grande decisão do Estadual.

Sem seus principais titulares, o Grêmio até fez bom jogo no primeiro tempo. Mas caiu de rendimento no segundo e o Juventude soube aproveitar suas chances para fazer os dois gols na etapa final. Roberson e Klaus foram os autores dos gols da partida de ida, ambos de cabeça.

A volta está marcada para o próximo domingo, na Arena Grêmio. Para avançar à final, o Grêmio terá que repetir o placar, forçando as penalidades, ou vencer por três gols de diferença.

O técnico Roger Machado mandou um time misto a campo nesta quinta por causa da maratona de jogos do Grêmio nesta semana. Na terça, venceu o Toluca por 1 a 0, em casa, na última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Com o jogo com o Juventude, no domingo, serão três partidas em seis dias.

O treinador escalou a equipe gremista com Marcelo Grohe; Wallace Oliveira, Bressan, Fred, Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Pedro Rocha, Lincoln; Luan e Bobô. Antes do jogo, Roger Machado foi informado de que não poderia contar com Pedro Geromel. O zagueiro ficará afastado por ao menos dez dias por estar com caxumba. É o 4º jogador gremista a contrair a doença.

A boa notícia do dia foi contar com o retorno do equatoriano Miller Bolaños. Recuperado de duas fraturas na mandíbula, sofrida no clássico com o Inter, disputado no dia 6 de março, ele entrou em campo no segundo tempo.

Mas pouco pôde fazer para evitar a derrota desta quinta. Quando entrou na partida, o Juventude já vencia por 1 a 0. O gol saiu em cobrança de escanteio na área. Aos 14 minutos, Roberson desviou de cabeça quase dentro do gol. O segundo veio dez minutos depois. Itaqui levantou na área e o zagueiro Klaus cabeceou para as redes.

Levando perigo na defesa, o Grêmio praticamente só criou um lance de perigo no segundo tempo. Foi aos 27 minutos, quando Fred acertou o travessão em cobrança de falta. Depois disso, o desentrosado setor ofensivo dos visitantes pouco fez para ameaçar o gol de Elias.

O vencedor do confronto entre Juventude e Grêmio terá pela frente na decisão o vitorioso do duelo entre o Internacional e o São José. No primeiro jogo, no fim de semana passado, houve empate sem gols no Beira-Rio. A partida da volta está marcada para sábado, no gramado sintético do estádio Passo D'Areia.