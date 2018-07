Juventude goleia na abertura da Série D do Brasileiro O Campeonato Brasileiro da Série D começou neste sábado, com a realização de três jogos. Destaque para o tradicional Juventude, que recebeu o Brusque no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e conseguiu uma goleada de 4 a 0. Nas outras duas partidas, houve empate sem gols.