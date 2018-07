Juventude mantém greve por salários atrasados na Série C do Brasileiro

O time disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, que já teve greve de outros dois clubes: o rival Caxias e o Icasa, de Juazeiro do Norte (CE). Também ameaçaram abandonar a competição por falta de receitas o Salgueiro, de Pernambuco, e o Vila Nova, de Goiás. Ambos devem continuar na disputa ajudados por suas respectivas Federações.

O que motivou os jogadores do Juventude a entrar em greve foi a promessa não cumprida de o clube acertar as dívidas no início desta semana. A diretoria alega que ainda não recebeu o dinheiro referente às negociações de dois jogadores: Alan Schons, ao Moreirense, de Portugal, e de Airton, ao Red Bull Salzburg, da Áustria. Os valores dos negócios não foram divulgados, mas segundo o presidente Raimundo Demore "serão suficientes para equilibrar as contas do clube".

Apesar dos problemas financeiros, o Juventude vai conseguindo fazer uma boa campanha na Série C. É o atual quarto colocado do Grupo B, com 11 pontos. O time volta a campo neste domingo para enfrentar o Tombense, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Os 20 clubes que disputam a Série C recebem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) valores para quitar viagens, transporte, alimentação e arbitragem. Mas são obrigados a se virar com os salários e manutenção do clube. Um time na Série C não custa menos de R$ 250 mil por mês. Os clubes não têm receita com televisão e são vítimas da Lei Pelé porque antes eram, na sua maioria, clubes-formadores.

Ficam na dependência de patrocínios, que são mais locais e menores, e dos valores recebidos nas bilheterias. No caso das rendas, elas são maiores desde que o time esteja em boa posição e tenha uma torcida participativa. Caso contrário, um jogo pode até gerar prejuízo para o clube mandante.