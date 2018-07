Juventude perde em Minas, mas ainda lidera na Série D

SÃO PAULO - O Juventude conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional. Neste sábado, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), saiu vencendo o Villa Nova, mas acabou sofrendo a virada na etapa final, deixando Minas Gerais com a derrota por 2 a 1. Zulu abriu o placar na etapa inicial, mas Rodrigo Dias e Maranhão viraram o jogo.

Mesmo com o tropeço, o Juventude lidera o Grupo A7, com seis pontos em três jogos, enquanto que o Villa Nova chegou aos quatro, em duas partidas disputadas. Marcílio Dias-SC e Penapolense-SP, que também estão na chave, se enfrentam neste domingo. O Santo André-SP folga na rodada.

O Juventude folga na próxima rodada e volta ao gramado no próximo dia 21, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), contra o Santo André. Já o Villa Nova joga em casa, mais uma vez, contra o Marcílio Dias, às 16 horas, no próximo domingo.

Confira os jogos deste domingo pela 3.ª rodada da Série D:

Sábado

Villa Nova-MG 2 x 1 Juventude-RS

Domingo

15 horas

Resende-RJ x Tupi-MG

16 horas

Tiradentes-CE x Ypiranga-PE

CSA-AL x Botafogo-PB

Ypiranga-AP x Maranhão-MA

Sergipe-SE x Juazeirense-BA

Brasília-DF x Águia Negra-MS

Marcílio Dias-SC x Penapolense-SP

Londrina-PR x Metropolitano-SC

Salgueiro-PE x Gurupi-TO

Pottiguar-RN x Guarany-CE

Mixto-MT x Goianésia-GO

Araxá-MG x Aracruz-ES

Lajeadense-RS x Botafogo-SP

18 horas

Plácido de Castro-AC x Náutico-RR