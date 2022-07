Juventude perde pênalti, empata com o Goiás e chega a oito jogos sem vencer no Brasileirão

O Juventude segue em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, recebeu o Goiás, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e empatou sem gols pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho teve gol anulado, pênalti perdido e bola na trave.

Com o resultado, o Juventude chega a oito jogos sem vencer e tem 13 pontos, na 19ª e penúltima colocação. Já são seis pontos de diferença para o primeiro fora do Z-4. Já o Goiás agora soma 21 pontos e aparece em 13º, mas ainda pode perder uma posição até o fim da rodada.

O primeiro tempo foi marcado por controle do Goiás, mesmo fora de casa. Reynaldo, de cabeça, e Dadá Belmonte, em linda jogada individual, quase marcaram. Vinicius, Pedro Raul e Yan Souto também tiveram boas chances. O Juventude só chegou com Moraes, em chute para fora, e Ricardo Bueno, que parou em defesa do goleiro.

No segundo tempo, o Juventude começou mais ofensivo e assustou em chute de Ricardo Bueno. Aos dez minutos, ele teve nova oportunidade em cobrança de pênalti. O atacante deslocou Tadeu, mas mandou para fora. Depois, o Juventude até balançou a rede, com Thallison, mas o lance foi revisado e a arbitragem viu toque de mão antes de a bola entrar.

Já nos minutos finais, o time gaúcho quase marcou com Pitta. Ele desviou cruzamento de cabeça, mas parou no travessão. Apesar de algumas escapadas do Goiás, o Juventude ficou no ataque até o fim e teve mais duas chances com Óscar Ruíz, mas não tirou o zero do placar.

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira pela 18ª rodada. Às 19h, o Goiás recebe o Fluminense, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Um pouco mais tarde, às 20h30, o Juventude visita o Flamengo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 0 X 0 GOIÁS

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares, Thalisson Kelven, Rafael Forster e Moraes; Jean (Elton), Jadson (Bruninho), Paulo Henrique e Marlon (Pitta); Edinho (Óscar Ruíz) e Ricardo Bueno (Vitor Gabriel). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS - Tadeu; Yan Souto, Reynaldo, Caetano e Maguinho; Caio (Auremir), Matheus Sales (Luan Dias), Dadá Belmonte (Hugo) e Diego; Vinicius (Danilo Barcelos) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).