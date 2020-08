Juventude perde pênalti, mas bate CBR de virada e estreia com vitória na Série B

O Juventude conquistou a primeira vitória da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de dois empates nas primeiras partidas da competição, o time de Caxias do Sul recebeu o CRB e venceu, de virada, por 2 a 1, em casa, no estádio Alfredo Jaconi.

A rodada inaugural da competição teve início na sexta-feira com os empates por 0 a 0 entre Cuiabá e Brasil de Pelotas, e por 2 a 2 entre Confiança e Paraná. Neste sábado, outros seis jogos ainda serão disputados e a rodada só termina no domingo, com a partida entre Oeste e Chapecoense, em Barueri.

O CRB começou com tudo e já abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. O Juventude ainda mal tinha encostado na bola quando os visitantes trabalharam até a esquerda e Erik cruzou na medida para o centroavante Léo Gamalho completar de cabeça para o fundo do gol.

A resposta do Juventude não demorou. Aos dez minutos, Dalberto cabeceou para o gol e a bola parou no braço do zagueiro Xandão. O árbitro sul-mato-grossense Paulo Henrique Salmazio não teve dúvidas e marcou pênalti. No entanto, na cobrança, o experiente Renato Cajá parou em bela defesa do goleiro Victor Souza.

Mas Cajá se redimiu ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, ele arriscou de fora da área, a bola desviou em Xandão e traiu o goleiro Victor Souza, morrendo no fundo do gol.

O time gaúcho virou a partida aos 11 minutos da etapa final. Renato Cajá encontrou Breno livre dentro da área e o atacante tocou na saída do goleiro para colocar os anfitriões em vantagem.

O CRB tentou responder até o final do jogo e chegou a exigir belas defesas do goleiro Marcelo Carné, mas não conseguiu chegar ao segundo gol e acabou estreando com derrota no torneio.

O Juventude volta a campo na próxima terça-feira, pela segunda rodada da Série B. O time gaúcho visita o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA). Na quarta, o CRB recebe o Oeste no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 1 CRB

JUVENTUDE - Marcelo Carné; Luis Ricardo, Augusto, Reynaldo e Hélder (Felippe Borges); Gabriel Bispo, Wallace Tarta (João Paulo), Marciel (Bruno Nunes) e Renato Cajá (Gustavo Bochecha); Breno e Dalberto (Roberto). Técnico: Pintado.

CRB - Victor Souza; Léo Príncipe, Ewerton Páscoa (Ricardo), Xandão e Igor (Hugo); Washington, Thiaguinho (João Carlos) e Diego Torres (Felipe Menezes); Magno Cruz (Bill), Léo Gamalho e Erik. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Léo Gamalho, a 1, e Renato Cajá, aos 34 minutos do primeiro tempo; Breno, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

CARTÕES AMARELOS - Xandão e Hugo (CRB).

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).