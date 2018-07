Juventude sofre gol no final, perde e vê Boa entrar no G4 da Série C O Juventude conquistava um ponto em Varginha (MG) até os 49 minutos do segundo tempo na noite desta segunda-feira. Mas sofreu o gol do Boa nos instantes finais da partida e acabou sendo derrotado por 2 a 1, em partida disputada no Estádio do Melão, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Itaqui, ex-volante do clube de Caxias do Sul, marcou o gol do triunfo da equipe mineira.