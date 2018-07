Juventude supera Criciúma fora de casa e entra no G-4 da Série B

O Juventude é o mais novo integrante do G4 - a zona de acesso - do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, pela 24.ª rodada, o time gaúcho foi até Santa Catarina e venceu o Criciúma por 2 a 1, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O grande destaque foi o volante Lucas, autor dos dois gols do time visitante.

Com o resultado, o clube de Caxias do Sul (RS) foi aos 40 pontos e saltou para a terceira posição. Já o Criciúma segue com 34, na sétima colocação.

Logo no primeiro minuto, o visitante já mostrou que daria trabalho. João Paulo recebeu dentro da área, mas o goleiro Luiz chegou dividindo e afastou. No rebote, Leílson tentou o arremate por cobertura, mas a bola foi por cima do gol.

De tanto insistir, o clube gaúcho abriu o placar aos 11 minutos. Wesley Natã fez o passe para dentro da área e João Paulo dominou errado. A bola sobrou para Lucas, na entrada da área, que soltou uma bomba indefensável para Luiz.

A única chance mais clara de gol do Criciúma no primeiro tempo aconteceu aos 34 minutos. Depois de cruzamento, o goleiro Matheus Cavichioli saiu mal e Lucão cabeceou. Para a sorte do camisa 1 do Juventude, a bola foi para fora.

A segunda etapa começou dando mostras de que seria ainda melhor, afinal Lucas acertou a trave do time catarinense logo no primeiro minuto. Mas a partida caiu em qualidade, com muitas jogadas truncadas no meio de campo.

Quando conseguiu se organizar, o Criciúma empatou. Aos 18 minutos, Alex Maranhão fez boa jogada pela direita e levantou para a área. Oportunista, Lucão se adiantou ao zagueiro e cabeceou com força para o fundo das redes.

A noite, porém, era do volante Lucas. Aos 37 minutos, mais uma vez o jogador do Juventude se mandou para o ataque, recebeu o passe e, com muita classe, só tirou Luiz do lance com um arremate colocado no canto esquerdo.

Os dois times voltam a campo apenas na próxima semana para a disputa da 25.ª rodada da Série B. O Criciúma vai até Maceió para enfrentar o CRB no próximo dia 23, um sábado, às 16h30, no estádio Rei Pelé. O Juventude recebe o Boa no dia anterior, às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 2 JUVENTUDE

CRICIÚMA - Luiz; Diogo Mateus, Edson Borges, Diego Giaretta e Márcio Goiano (João Henrique); Jocinei (Moisés), Jonatan Lima, Douglas Moreira e Jeferson Negueba (Alex Maranhão); Silvinho e Lucão. Técnico: Luiz Cláudio Winck.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Vidal, Domingues, Micael e Pará; Fahel, Lucas, Leilson (Caprini) e Wesley Natã (Maurício); Yago e João Paulo (Mateus Santana). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Lucas, aos 11 minutos do primeiro tempo; Lucão, aos 18, e Lucas, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex Maranhão e Lucão (Criciúma); Lucas e Leílson (Juventude).

ÁRBITRO - Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

RENDA - R$ 57.260,00.

PÚBLICO - 3.168 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).