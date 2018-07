Juventude supera Paysandu no sufoco e encosta no G-4 da Série B

O Juventude conquistou uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Paysandu, nesta sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ficou colado no G4 - a zona de acesso - da competição.

Com 45 pontos, o time gaúcho é o quinto colocado e fica fora da zona de acesso apenas pelo número de vitória em relação ao quarto Vila Nova: 13 a 12. O time goiano, no entanto, ainda joga contra o Brasil, de Pelotas (RS), neste sábado.

O Paysandu, com 33 pontos, fica na 12.ª colocação e passa a se preocupar com a zona do rebaixamento. O primeiro time dentro da degola é o Luverdense, que enfrenta o Ceará neste sábado e tem apenas dois pontos a menos do que os paraenses.

A primeira etapa foi de poucas emoções. O Juventude teve mais posse de bola e foi mais presente no campo de ataque, inclusive obrigando o goleiro Emerson a praticar duas boas defesas - em cabeceio de Micael e chute de Yago.

Apostando nos contragolpes, o Paysandu não conseguiu assustar a defesa adversária e só se sobressaiu na marcação, igualando a partida pela entrega defensiva.

Logo no início do segundo tempo, o Juventude chegou a balançar as redes com Fahel, completando cruzamento de Leilson, mas a jogada foi bem anulada por posição de impedimento do volante.

O time da casa seguiu buscando o gol e, aos 38 minutos, finalmente balançou as redes. Mateus Santana fez a jogada pela esquerda e cruzou para João Paulo completar de primeira e garantir a vitória.

O Juventude volta a campo nesta terça-feira, quando visita o Brasil-RS, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, pela 28.ª rodada. Na sexta, o Paysandu enfrenta o Boa no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 x 0 PAYSANDU

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Pará (Wesley Natã); Fahel, Mateus Santana e Leilson; Yuri Mamute (João Paulo), Tiago Marques e Yago (Wallacer). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Diego Ivo, Rafael Dumas (Juninho) e Guilherme Santos; Augusto Recife, Nando Carandina e Jhonnatan (Fábio Matos); Bergson (Magno) e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos.

GOL - João Paulo, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Yuri Mamute e Yago (Juventude); Ayrton, Guilherme Santos e Marcão (Paysandu).

ÁRBITRO - Marcos Mateus Pereira (MS).

RENDA - R$ 27.900,00.

PÚBLICO - 2.856 pagantes.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).