Juventude vence e evita queda antecipada da Lusa na Série C; Boa avança

A 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve sequência, na manhã deste domingo, com mais duas partidas do Grupo B. A Portuguesa não entrou em campo, mas teve muito a comemorar. Afinal, o Macaé-RJ perdeu de virada para o Juventude-RS, o que impediu o seu rebaixamento antecipado. Já o Boa superou o Ypiranga-RS e garantiu vaga à segunda fase.

O Juventude evitou a queda antecipada da Portuguesa, ao virar sobre o Macaé, por 2 a 1, em Caxias do Sul. O time da casa encostou do G4. Está na quinta posição, com 27 pontos, perdendo para o quarto colocado Ypiranga no número de vitórias: 8 a 7.

O time fluminense estacionou nos 15 pontos, mas continua em situação confortável na oitava posição. Tem quatro pontos a mais que a Portuguesa, que ainda enfrenta o lanterna Guaratinguetá, neste domingo. Para não cair, precisa vencer os dois jogos restantes e torcer para o Macaé conquistar um ponto no máximo.

Na outra partida da manhã, o Boa fez a lição de casa e bateu o Ypiranga, por 2 a 0, em Varginha. Com isso, tornou-se o segundo classificado do grupo. O outro é o Guarani. Os mineiros somam 32 pontos, na vice-liderança, e não podem mais ser ultrapassados pelo Juventude.