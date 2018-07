Juventude vence o Guarani e se isola na liderança da Série B

O Juventude levou a melhor no duelo de líderes contra o Guarani e assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. Com uma marcação consistente e um ataque eficiente, o time gaúcho superou os paulistas, por 2 a 0, na noite deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 12.ª rodada.

Com esta importante vitória, o Juventude chegou aos 25 pontos e isolou-se na liderança. Abriu três pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o próprio Guarani. Além disso, chegou a sete pontos de diferença para o primeiro time fora do G4, que é o Ceará, com 18.

O Juventude aproveitou a desatenção do visitante no início dos dois tempos para construir a vitória. O primeiro gol aconteceu logo aos dois minutos. O atacante Tiago Marques ganhou no drible de corpo de Genilson, saiu na cara do goleiro Leandro Santos e mandou no canto esquerdo.

Na segunda etapa, o filme se repetiu. Aos cinco minutos, o meia Wallacer cobrou falta na área, a defesa paulista não cortou e a bola foi na segunda trave. O zagueiro Ruan Renato apareceu com liberdade para marcar de cabeça e decretar a vitória.

O Guarani, desta vez, foi um time passivo que se rendeu ao espírito guerreiro do Juventude, que mereceu a vitória e se empolga com a liderança para sonhar com sua volta à elite nacional em 2018.

No próximo sábado, às 19 horas, o Juventude volta a campo para enfrentar o Ceará, no Presidente Vargas, em Fortaleza. Enquanto isso, o Guarani visita o América-MG, no mesmo dia, às 16h30, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 GUARANI

JUVENTUDE - Matheus; Tinga, Micael, Ruan Renato e Bruno Collaço; Fahel (Wanderson), Diego Felipe, Wallacer (Leilson) e Juninho Silva; Ramon (Wesley Natã) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Genílson, Diego Jussani e Salomão; Evandro, Auremir, Bruno Nazário (Juninho), Fumagalli (Luiz Fernando) e Claudinho (Caíque); Braian Samudio. Técnico: Vadão.

GOLS - Tiago Marques, aos 2 minutos do primeiro tempo. Ruan Renato, aos 5 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).