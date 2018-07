Juventude vence o Vila Nova em casa e encosta no G4 da Série B

Em um duelo equilibrado, o Juventude venceu por 1 a 0 o Vila Nova, nesta noite de sexta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com isso, voltou a se aproximar dos primeiros colocados e manteve o sonho de brigar pelo acesso.

Com a vitória, o Juventude chega a 34 pontos e dorme na quinta colocação. A pontuação é a mesma do Ceará, primeiro time no G4. Já o Vila Nova segue em terceiro, com 35 pontos ganhos, mas poderá ser ultrapassado pelo Ceará, que ainda joga sábado.

Com um sistema defensivo muito bem postado, o Vila Nova dificultou as chegadas ofensivas do Juventude no primeiro tempo. Com as duas defesas compactas e o jogo truncado, as boas chances aconteceram apenas na metade final do primeiro tempo. A melhor foi do Juventude, aos 38 minutos, em cruzamento venenoso que foi salvo pelo goleiro Luis Carlos. O Vila Nova chegou bem aos 44 minutos, quando Maguinho tentou driblar o goleiro adversário, mas perdeu o ângulo.

A partida foi mais movimentada no segundo tempo. Ainda bem postado, o Vila Nova levou muito perigo em três oportunidades. Mas não as aproveitou. O Juventude foi chegar bem no segundo tempo apenas aos 24 minutos, com boa jogada de Tiago Marques, que bateu para boa defesa de Luis Carlos.

E foi o artilheiro Tiago Marques quem resolveu, com o gol da vitória aos 34 minutos. Após cruzamento e desvio no primeiro pau, a bola sobrou limpa para o atacante fazer 1 a 0. Para dificultar, o volante Lucas, do Juventude, foi expulso aos 38 minutos, mas os mandantes conseguiram segurar a vitória.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana, pela 22.ª rodada da Série B. O Juventude visitará o Paraná na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Durival Britto, em Curitiba. Já o Vila Nova jogará em casa contra o ABC, no sábado, 26 de agosto, às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE 1 X 0 VILA NOVA-GO

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Tinga (Vidal), Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel, Lucas, Leilson e Caprini (Felipe Lima); Juninho Silva (Vacaria) e Tiago Marques. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VILA NOVA - Luis Carlos; Maguinho (Mateus Anderson), Guilherme Teixeira, Wesley Matos, Bruno Prado (Léo Rodrigues) e Gastón Filgueira; PH (Tiago Adan), Geovane, Alan Mineiro e Alípio; Moisés. Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Tiago Marques, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

CARTÕES AMARELOS - Micael e Fahel (Juventude); PH e Gastón Filgueira (Goiás).

CARTÃO VERMELHO - Lucas (Juventude).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Alfredo Saconi, em Caxias do Sul (RS).