Juventude vira líder e G4 do Grupo B fica mais gaúcho com a entrada do Ypiranga

Os gaúchos dominam o G4 do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional. Neste sábado, na sequência da 15.ª rodada, o Juventude assumiu a liderança e o Ypiranga se colocou dentro da zona de classificação, que tem o São José completando a trinca sulista e o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, como exceção.

Depois de uma sequência de quatro jogos sem vencer, o Juventude bateu o Atlético Acreano por 2 a 0 e saiu da quarta colocação para o primeiro lugar, com 24 pontos. Do lado acreano, sobraram lamentações, uma vez que o time segue na lanterna, com oito, e pode ser matematicamente rebaixado nesta segunda-feira se o Boa vencer o Luverdense, em Varginha (MG).

Para assumir a ponta, o Juventude contou com tropeços do Volta Redonda e do São José. O time fluminense começou a rodada como líder, mas foi derrotado por 2 a 0 pelo Ypiranga e caiu para terceiro lugar, com 23 pontos. O clube de Erechim (RS) aparece logo abaixo, com 22 em quarto lugar, finalmente dentro do G4.

A equipe de Erechim conseguiu a ascensão na tabela de classificação graças ao empate por 1 a 1 entre Paysandu e São José - este ainda vice-líder, com 24 pontos, e atrás do Juventude no número de vitórias: 6 a 5.

O time paraense empatou pela quarta vez seguida e perdeu mais uma chance de entrar na zona de classificação. Agora está em sexto lugar com 21 pontos, um menos que o rival Remo, o quinto colocado.

Confira a 15.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Quinta-feira

Remo-PA 0 x 2 Tombense-MG

Sexta-feira

Santa Cruz-PE 3 x 2 Imperatriz-MA

Sábado

Ypiranga-RS 2 x 0 Volta Redonda-RJ

São José-RS 1 x 1 Paysandu-PA

Atlético Acreano-AC 0 x 2 Juventude-RS

Domingo

18 horas

Sampaio Corrêa-MA x Treze-PB

Botafogo-PB x Confiança-SE

Segunda-feira

19h15

Boa-MG x Luverdense-MT

20 horas

Globo-RN x Náutico-PE

Ferroviário-CE X ABC-RN