Juventude vira sobre Náutico e sai na frente por vaga na final da Série C

O Juventude saiu na frente do Náutico por uma vaga na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro com a vitória de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

LEIA TAMBÉM > Sampaio Corrêa derrota Confiança e sai na frente por vaga na final da Série C

Como o gol fora de casa não vale como critério de desempate, o Juventude tem a vantagem do empate no próximo domingo, quando os dois times se enfrentam a partir das 18 horas, no estádio dos Aflitos, em Recife (PE). Uma vitória simples do Náutico leva a decisão para os pênaltis.

Na outra semifinal, o Sampaio Corrêa saiu na frente sobre o Confiança ao ganhar por 2 a 0, mesmo atuando em Aracaju (SE). Agora pode perder por até um gol de diferença para ser finalista. Os quatro semifinalistas já garantiram o acesso para a Série B de 2020.

O primeiro tempo em Caxias do Sul foi bastante movimentado, com os dois times buscando o gol. E quem marcou foi o Náutico. Álvaro aproveitou cruzamento de Jhonnatann, dominou e completou para o gol aos 36 minutos. Logo depois, o meia Renato Cajá só não empatou porque a bola bateu na trave.

Na volta do intervalo, o Juventude foi para cima e passou a dar espaços para o contra-ataque do Náutico, que pagou caro pelas oportunidades desperdiçadas.

Aos 24 minutos, Gabriel Poveda recebeu lançamento de Vidal e bateu cruzado para empatar. Já nos acréscimos, no último lance da partida, Eltinho cobrou falta, a bola bateu no travessão, nas costas do goleiro Jefferson e entrou.