Juventude x Botafogo: como assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Juventude e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Juventude x Botafogo terá transmissão ao vivo do canal Sportv e acompanhamento em tempo real do Estado .

O jogo de ida terminou empatado em 1 a 1 no Engenhão. Portanto, como na atual edição do torneio não existe a regra do gol fora de casa, quem vencer avança para a quarta fase. Nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

O Botafogo vem de um péssimo desempenho no Campeonato Carioca, onde não conseguiu nem se classificar para a reta final da Taça Rio. Seu último jogo foi um empate por 2 a 2 com o Americano em 24 de março. O Juventude caiu nas quartas de final do Gaúcho após levar de 6 a 0 do Grêmio no jogo de ida, em casa, e empatar sem gols a volta.