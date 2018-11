Juventude x CSA: onde assistir ao vivo, horário e escalações do possível jogo do acesso

Juventude x CSA se enfrentam neste sábado, às 17h (de Brasília), pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do time alagoano no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, garante o acesso à 1ª divisão. Os gaúchos já estão rebaixados para a Série C de 2019.

Juventude x CSA terá transmissão apenas do Pay-per-view. A equipe alagoana, no entanto, vai instalar um telão no CT Gustavo Paiva para que seus torcedores possam acompanhar um dos jogos mais importantes da história recente do clube. A entrada custará R$ 10,00.

Com 59 pontos ganhos, o CSA ocupa a quinta posição na tabela de classificação. Por conta do confronto direto entre Avaí (60 pontos) e Ponte Preta (59 pontos), uma vitória do Azulão será suficiente para garantir o acesso. Caso empate, o CSA precisa de uma derrota paulista para garantir a quarta vaga da Série B. Até mesmo uma derrota pode ser suficiente. Nesta situação, a Ponte Preta precisaria ser goleada para perder a vantagem no saldo de gols: que neste momento está 12 a 10.

Já o Juventude não tem grandes pretensões para o jogo. Com 35 pontos, a equipe gaúcha ocupa a 19ª posição e já não pode mais deixar a zona de degola.

Escalações de Juventude x CSA

Juventude: Douglas; Vidal, Vinícius, Wagner e Esquerdinha; Amaral e Felipe Mattioni; Denner, Leandro Lima e Tony; Hugo Sanches.

CSA: Lucas Frigeri; Celsinho, Elivelton, Matheus Lopes e Rafinha; Pio, Daniel Costa e Dawhan; Hugo Cabral, Walter e Neto Berola.