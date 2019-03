Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo pelas quartas do Gaúcho

Juventude e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho. A partida será realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo da volta será realizado na próxima quinta-feira, na Arena Grêmio.

Juventude x Grêmio terá transmissão da TV Globo (para Rio Grande do Sul) e canal Premiere, além de minuto a minuto do Estado. O Grêmio terminou a fase de grupos na liderança, com 29 pontos, enquanto o Juventude foi o oitavo, com 14.

Invicto no Estadual, o time comandado por Renato Gaúcho vem de vitória por 2 a 0 sobre o Pelotas, fora de casa, e anteriormente havia derrotado o rival Internacional por 1 a 0.

Já o Juventude faz uma campanha irregular. Na rodada passada, conseguiu a classificação graças a vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, quarta-feira passada. Na fase de grupos, o Grêmio derrotou a equipe de Caxias por 3 a 0.