Juventude x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

Juventude e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

ONDE ASSISTIR JUVENTUDE X GRÊMIO?

Juventude x Grêmio terá transmissão do canal Premiere e da TV Globo para o Rio Grande do Sul. O torcedor também pode assistir online pelos aplicativos e site dos dois canais. Além disso, o Estado fará tempo real da partida.

O Juventude se classificou às oitavas de final da Copa do Brasil ao passar pelo Vila Nova-GO, na disputa de pênaltis, na fase anterior, enquanto o Grêmio só estreará agora no torneio, benefício concedido aos clubes do País participantes da Copa Libertadores.

Vindo de derrota para o Ceará no domingo, o Grêmio está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em penúltimo lugar, com dois pontos somados em cinco rodadas. O time tentará se recuperar numa competição que já venceu cinco vezes, a última delas em 2016.

Eliminado nas quartas de final do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, o Juventude começou bem a Série C, tanto que é o segundo colocado do Grupo B, com oito pontos em quatro jogos. O time venceu os últimos dois, sendo que no domingo bateu o Boa por 2 a 0.